香港電視（1137）晚上公布，經作合理查詢後，不知悉任何導致股份價格及成交量昨日上升的原因，但是其指出，可能在市場條件及集團需求配合的情況下，會不時考慮為支持營運及業務發展而進行的不同融資活動，當中包括股權及債務融資、貸款及信貸額度等的機會。如進行的話，該集團會按適用法規在需要的情況下做出公告。

港視較早前發公告，將在未來數周陸續推出5項額外措施，以改善目前平台為應付購買熱賣產品時需面對較長的下載時間及難以付款，以及訂單送貨或自取時間可能延長等問題。

5項措施包括，建立獨立的「邀請購買」平台，將熱賣產品例如個人健康設備的繁重瀏覽量，從HKTVmall分流至新平台。客戶需在新平台上，預先登記每件想購買的熱賣產品，在特定指定時間系統將根據產品庫存，會作出隨機分配並發出一個獨特號碼予獲分配的客戶，於 HKTVmall 購買時使用。

二，會將 HKTVmall 的客戶基礎分為若干不同類別，根據過往購買能力及行為決定購買優先次序，以改善處理時間及付款程序。

三，正研究增加額外工作輪值，並加強與現有商戶合作，以及致力增加新商戶以增加客戶從商戶購買的比率。

四，正與多個知名零售連鎖店商討，拓展訂單自取網絡，為客戶增加地區上的便利及自取時段。現時，集團已經與其中一家現有商戶 Foodwise合作，增加七個自取點。期望其他零售連鎖店將加入。

五，正在增加外判物流資源，包括第三方物流公司及個人，以拓展送貨到戶的配送容量並舒緩延長的送貨等候時間。

相關報道：

【股份異動】香港電視狂飈逾兩成 市值超TVB

【月度數據】港視1月交易額升49% 2月初更強 5額外措施改善交易