武漢肺炎疫情嚴峻，本地連鎖藥妝店莎莎國際（0178）日前公布港澳新春零售銷售大跌77%，全體執董更率先減薪75%三個月，預料節省逾180萬元，等同減年薪近兩成。有員工向本報表示，莎莎強制性要求員工在2至4月期間，每月申請無薪假12日，惟未知涉及員工人數。

本報就消息向莎莎查詢，發言人未有回應是否屬實，指莎莎與香港零售業同業一樣，正受不利市場環境影響，希望與員工同舟共濟，正積極採取措施，為集團及按佣金制度受薪的前線員工爭取合理收入。為控制成本，因應業務需求，莎莎調整各部門及前線人手部署，在經過多番考慮後，決定前線員工於2至4月期間，採用分更制形式，減少值班員工數目，加上較早前全體執董由2月起減薪75%三個月，希望上下一心共渡時艱，令公司減少虧損。

該名員工透露，前線所有職級員工都需要放無薪假期，雖然不合理但員工並沒有任何保障，因此亦要接受安排。她續指，集團計劃未來18個月關閉最多25間分店，近日又提早關門是「逐步逐步殺到埋嚟」，由於嚴重影響生計，福利及津貼由去年6月起不斷減少，已有不少員工辭職，集團亦採取自然流失策略，不曾為員工著想。

本報記者今午到訪一間位於民生區的莎莎，店內只有3名員工，即使有客人在店內亦未有員工採取「人釘人」戰術，記者向員工查詢無薪假情況，經理僅指「未收到任何通知」。

記者：蕭嘉聰

其他報道

Blue推武漢肺炎額外保障 倘確診賠1萬元

【武漢肺炎】渣打推按保「還息不還本」為期6個月

【武漢肺炎】首都機場1月旅客吞吐量大跌15.4%

【等到頸長】吉利汽車擬合併富豪 重組後香港與瑞典上市

【進軍英國】遠展以近2.6億收購金絲雀碼頭Ensign House

【武漢肺炎】建行亞洲推個人及商業按揭客戶「還息不還本」最多1年

【武漢肺炎】阿里巴巴：免天猫商家半年平台服務年費

【營運數據】保利置業一月合約銷售升三成

【武漢肺炎】佐丹奴近140間內地門市暫停營業

【武漢肺炎】澳門共23間酒店暫停營業

【疫向設廠】滿地科技考慮申請於湖北、福建生產口罩

【武漢肺炎】香港酒店工會：皇悅酒店上周裁員近百

【保障醫護】安盛向所有醫管局員工送保障 無需事先登記

【停業抗疫】武漢肺炎肆虐 莎莎謝瑞麟港澳共37分店停業