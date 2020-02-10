面對新型冠狀病毒來襲，多家銀行已就按揭貸款客戶提供「還息不還本」措施。渣打香港今宣布，將為按揭計劃包括按保的個人客戶，提供為期6個月的「還息不還本」，以即時紓緩客戶的財政困難，並指客戶如有需要，可以申請續期6個月，惟客戶需於過去12個月具有良好的還款記錄、為非政府資助計劃客戶及符合該行指定條件，申請期限為今年3月1日至6月30日。

因應疫情下不少本地中小企備受打擊，渣打將為個人金融業務的中小企客戶提供5項支援措施，當中包括（一）現有「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶，可申請延遲償還本金最多6個月，如有需要期滿後可申請續期，合共上限為12個月，申請有效期至今年年9月3日。

該行指，（二）新申請「中小企融資擔保計劃」客戶可獲全期擔保費的50%資助，上限5萬元，資助計劃有效期延長至2022年6月30日；（三）初創企業、「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶，可獲豁免全數戶口管理費用；（四）新申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」可獲豁免申請手續費，（五）而申請上述兩個計劃特快通道，申請金額上限可達300萬元。

此外，該行又稱，將為所有保誠人壽保險保單的受保人（包括現有客戶及新客戶）提供額外保障，受保人於2020年1月23日至4月30日期間，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲免費額外住院現金保障，每日600元及長達45日，無需等候期。

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