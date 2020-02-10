再有中資銀行推出個人按揭客戶可「還息不還本」，建行亞洲公布，個人住房按揭貸款客戶，供款一年以上且過去12個月還款正常，可申請6個月「還息不還本」，期滿後可申請再延長6個月。另外，經營車貸款客戶，包括旅遊巴、小巴、的士、貨車，亦可申請「還息不還本」。因受疫情影響未能按時償還按揭、私人貸款、信用卡的客戶，可向本行申請減免相關逾期手續費用等。

對於受疫情影響的本地中小企業客戶，其物業按揭貸款可申請6個月「還息不還本」，期滿後可申請再延長6個月。另外，中小企業客戶亦可申請調整貸款期限、變更還款方式、調整結息頻率等紓困措施。

上周四中銀香港推出個人及商業客戶按揭貸款可申請「還息不還本」，為期最長一年，工銀亞洲、南商在周末均推出類似計劃。匯豐昨日公布「還息不還本」計劃不包括個人按揭貸款客戶，僅包括商業客戶物業貸款，以及的士及公共小巴貸款。

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