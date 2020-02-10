就泛海 （0292） 旗下皇悅酒店集團大量解僱員工一事，香港酒店工會今日發聲明，指上周五（7日）接獲會員求助被皇悅通知即時解僱，受害員工涉及近100人。

聲明指，皇悅酒店向被解僱員工提出兩個選擇，一是被解僱者獲得一個月通知金及花紅作補償；二是自願離職者獲發推薦信，但不會收到一個月通知金及花紅作補償。

香港酒店工會表示，作為一間於香港擁有5間酒店的上市集團，泛海理應履行社會責任、顧及員工的福祉。進行解僱行為並非首選的措施，而應作為最後策略。皇悅酒店現成為首間酒店實行此策，實屬極度不負責任行為，擔心事件會有「帶頭作用」。工會呼籲其他酒店應先考慮其他措施為先，與員工共渡時艱。

聲明亦批評，皇悅酒店以推薦信威逼員工「自願離職」，令員工無法獲得一個月代通知金及花紅，工會對此措施予以強烈譴責，認為必須根據勞工法例，賠償全部通知金予被即時解僱的員工。

工會重申，對事件高度關注，會繼續協助受影響的同業，因此呼籲受影響酒店員工向工會聯絡，同時呼籲香港酒店業主聯會及香港酒店業協會，就現時酒店業的嚴峻情況作出相應對策，及與工會會面商討，達至雙贏。

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