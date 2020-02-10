莎莎（0178）公布，因應武漢肺炎蔓延情況，為保障員工及顧客安全，加上顧客消費需求減低，莎莎旗下港澳共有20間莎莎分店及1家La Colline專門店已暫停營業，屯門卓爾居分店將於2月17日起暫停營業，直至另行通知為止。

集團表示，將會根據業務需求，採取靈活彈性人手部署，將受影響分店員工安排至其他分店工作，亦會採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。莎莎又指，旗下分店未有發現任何武漢肺炎確診個案，各分店會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。

另外，謝瑞麟（0417）較早時亦在facebook公布，為配合全城抗疫，共16間分店將會停業，當中港島區更只得銅鑼灣怡和街一間分店營業。

謝瑞麟回應本報查詢指，為持續向客戶提供優質產品及服務，將會安排足夠店舖在不同區域運作，受影響的前線及後勤員工將安排放無薪假或年假，今次調整店舖網絡及無薪假安排只屬暫時性質，會密切審視有關疫情發展，並作出適時調整。

集團指出，香港零售業自去年下半年起經營環境非常困難，過去數月已積極採取多項控制成本措施，包括向業主爭取租金舒緩、控制管理及行政開支、減低存貨成本等，但武漢肺炎爆發進一步打擊本地零售業。為長遠發展，集團經全盤考慮後，認為有需要進一步加強成本控制，以應對當前極為惡劣的零售市況。未來會繼續關注疫情及社會事件的發展，做好風險管理，審慎評估經營環境。

莎莎暫停營業分店名單：

香港區：

銅鑼灣羅素街20號地下

銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19及地庫B01號舖

中環港鐵站E3號舖

中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓107號舖 La Colline專門店

九龍區：

旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖

旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號舖

旺角新世紀廣場1樓148號舖

尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖

尖沙咀廣東道30號新港中心2樓241J號舖

尖沙咀柯士甸道西3號香港西九龍站B1 售票大堂WEK B1-8號

新界區：

葵涌葵昌路72-76號life@KCC 3樓305-306a號舖

荃灣楊屋道8號如心廣場一期一樓117號舖

上水智昌路3號上水中心2樓2038A, 2045及2046號舖

沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖

青衣青荃路33號青衣城2期1樓195號舖

落馬洲港鐵站LMC 123號舖

上水新康街72號地下

屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖 (將於2月17日起暫停營業)

澳門：

威尼斯人度假村大運河購物中心2318,2320及2322號舖

氹仔金沙城中心2151a舖

蓮花海濱大馬路銀河酒店銀河度假城G013號舖

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