港交所（0388）早前與證監會發布聯合聲明，因應武漢肺炎疫情就上市公司年報公布時間採取彈性措施。今日再有會計業界表達不滿，香港商界會計師協會會長吳德龍表示，內地超過30個地區存在旅行限制，香港會計要北上核數亦面對健康風險，希望香港可跟隨內地公布期限，即4月30日。他表示，未知1個月後情況會否受控，但認為與內地同期，至少可保證兩地具共同標準。

港交所措施包括容許公司發布未審核業績，或現有「可匯報財務資料」，後者經評估有可能令公司免於停牌。吳德龍認為措施未有提供足夠彈性，他解釋，未審核業績要經由公司審核委員會檢查，但無核數師參與，審核委員會難以單獨擔此重任。至於「可匯報財務資料」能否令公司「過關」，他表示，港交所要求資料具有完備性，料必須為一份與年報相差無幾的資料才合乎標準，實際上寬限程度不大。

香港商界會計師協會副會長葉冠榮表示，希望港交所可採取一次性措施，寬限今年上市公司年報公布時間至4月底。他表示，措施並不一定要涉及修改《上市規則》，料行政上難度不大，具體做法可效仿內地。至於延期對財金界運行會否有一定影響，他表示，相信權衡之下要以會計業界的生命健康為重。

不過吳德龍亦承認，若最終無法爭取延期，會計界也僅能盡量照港交所標準去做，並無其他行動計劃。

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