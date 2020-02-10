謝瑞麟（0417）在facebook公布，為配合全城抗疫，減少疾病傳播風險，保障顧客及員工的安全，部份分店將暫停營業，營業分店亦會每半小時進行清潔及消毒，為顧客提供舒適安心的購物環境。

根據集團官網，謝瑞麟在港共有30間分店，現時只有14間分店繼續營業，有逾半分店將會停業，當中港島區更只得銅鑼灣怡和街一間分店營業。除此之外，澳門亦有2間分店停業，只有殷王子大馬路店繼續營業。

下列為謝瑞麟營業分店：

香港區─銅鑼灣怡和街店

九龍區─旺角荷李活商業中心店、旺角金都商場店、尖沙咀栢麗大道店、黃埔聚寶坊店、荷里活廣場店、南昌港鐵站店

新界區─沙田新城市廣場店、將軍澳東港城店、將軍澳新都城店、元朗形點店、荃灣眾安街店、屯門V-City店、上水廣場店

澳門─殷王子大馬路店

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