澳門博彩中介人協會：恐疫情延續令更多細貴賓廳倒閉
文章日期：2020年2月10日 16:50
澳門叫停賭場運作15日，當地業界憂慮小型貴賓廳會支持不住，並預期在15天後復業的業務不會馬上改善。另在賭場停業15日期間，當地除了有上以10家以上酒店停業，包括美高梅中國（2282）亦落實，豁免商戶在期間繳租。
《濠博新聞》引述澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光指出，若疫情在短期內未能改善，相信不少小型貴賓會支持不住而要離場。他更指，小型貴賓會每月在員工及燈油火蠟的開支，便最少需200萬元使費，未計客人使費，尚可以支持一個月，但是疫情再繼續下去，恐很難支持下去。就算15天過後恢復營運，他認為，因應內地已封關、經濟停頓及確診上升，恐生意亦不見得會好起來。
此外，澳門英文媒體《澳門每日時報》報道指，美高梅中國（2282）旗下美高梅澳門及美獅美高梅決定在2月5日至19日賭場停止運作期間，豁免租戶15日繳租，期望藉此幫助中小企租戶紓緩壓力。
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