武漢肺炎持續，恒指低開312點後，內地公布1月PPI、CPI後，恒指跌幅曾收窄至89點，午後窄幅波動，收市跌162點或0.59%，報27241點，100天線(27111點)失而復得，並連續3個交易日出現陽燭，成交金額1077億元，較上日增加8.4%；國指跌50點或0.47%，報10654點。

恒安（1044）升4.89%，收報64.3元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.15%，收報104元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.52%，收報58.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；友邦（1299）跌1.31%，收報79.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

武漢肺炎持續，市民爭購日用品，今早公布1月份數據的香港電視（1137）最多曾升31%，高見6.97元，收報6.7元，升26.18%；資金亦炒作經營759阿信屋的CEC國際（0759），最多曾升47%，收報0.74元，升45.1%。優品360（2360）收市亦升10.4%，報2.32元。

其他食品股方面，日清食品（1475）收報7.09元，升3.05%；維他奶（0345）收報29.6元，跌0.17%；金源米業（0677）收報0.67元，升3.08%。

恐打邊爐感染肺炎，火鍋股下跌，海底撈（6862）收報30.5元，跌4.84%；九毛九（9922）收報8.59元，跌3.27%。外賣股亦下跌，美團（3690）收報95.8元，跌5.99%。

後日將公布業績的阿里巴巴（9988）收報212.6元，跌1.3%；而「ATM」之一的騰訊（0700）收報400.6元，跌0.45%。

時代鄰里（9928）發盈喜，料去年利潤至少升8成，收報5.56元，升10.98%。其他多隻物管局亦上升，綠城服務（2869）收報9.88元，升7.51%；佳兆業美好（2168）收報21.95元，升6.55%；永升生活服務（1995）收報7.32元，升5.48%。

傳深圳拒絕富士康關於一家主要工廠復工的申請。富智康（2038）收報1.29元，跌2.27%；其他設備股個別發展，鴻騰（6088）收報2.38元，升0.42%；丘鈦（1478）收報11.08元，跌0.72%；舜宇（2382）收報127.3元，升0.71%；高偉電子（1415）收報2元，跌3.38%；通達（0698）收報0.9元，跌1.1%；瑞聲（2018）收報58.05元，跌0.09%；比亞迪電子（0285）收報15.36元，升0.92%。

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