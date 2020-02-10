武漢肺炎疫情未見緩和，內地多個龍頭企業紛紛出錢出力支援抗疫。然而，近日內地網上流傳不少文章，批評長和（0001）系創辦人李嘉誠對武漢疫情無動於衷，迄今仍未捐款。不過，中聯辦今日發文指，李嘉誠基金會已捐款1億港元用於武漢防疫抗疫工作。

【武漢肺炎】遭質疑遲遲未出手援助武漢 李嘉誠基金會咁解釋...

中聯辦發文指，截至今日(10日)香港社會各界已經通過我辦和其他各種渠道，向內地捐款增長折合合計超過10億元（人民幣．下同），一些社團和機構還從海外採購了口罩，護目鏡，防護服，手術衣，醫用手套，酒精消毒液等防疫物資和醫療設備，送往內地抗疫一線。

除了李嘉誠基金會，多個本港龍頭企業亦有參與捐款，其中包括恒地（0012）聯席主席兼董事總經理和李家誠以家族名義捐款1000萬元幣，作為恒基兆業建立抗疫基金的啟動資金；新世界中國地產行政主席鄭志剛捐款1000萬元予中山大學附屬第一醫院；恒隆地產（0101）支出1000萬元成立抗疫基金，九龍倉（0004）注資1000萬元予九龍倉緊急扶持基金消除抗病；嘉華國際（0173）執行董事的呂耀東以集團名義捐款2000萬元港元。

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