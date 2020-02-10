上周中海系出現管理層大執位，摩通出報告表示對今次中海外（0688）及中海外宏洋（0081）的主要管理層委任反應正面，認為將增加管理能力，以及中海外建立了續任計劃，為未來十年增添管理持續性。

該行指，由於中海外的盈利可見及可持續，相信2020年下半年中海外將獲重估。因為公司或在2020年6月釋出潛在的股理層購股權，公司在上半年受潛在銷售疲軟影響。而要獲得重估，該行相信市場需要見到更清晰的增長指引，並可能係2020年底見到。

該行指，中海外目前2020年市盈率為5.5倍，認為在盈利前景清晰改善下，可能重估至7至7.5倍。

中海外上周公布，主席顏建國將不再兼任行政總裁一職。另委任張智超為執董兼行政總裁。莊勇及楊林分別接任中海外宏洋的主席及行政總裁。

摩通報告又指出，相信中海外有關委任張智超為行政總裁，將提升重要決策的效率，而張智超自1991年加入中海外，並為集團長江三角洲的總經理，料將有助其在該區域吸納土儲，及進一步發展長江三角洲。長江三角洲將是未來2至3年的重要灣區，目前亦佔中海外的銷售21%。

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