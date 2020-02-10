中國中藥旗下中藥可紓緩輕症武漢肺炎 呢個價位可吸納

恒指低開後最多跌359點、跌至兩萬七邊反彈，升至27300點附近回軟，半日收報27,193點，跌211點或0.77%；國指跌0.76%。大市半日成交601億元。

資金繼續圍繞疫情相關概念股買賣，大受疫情打擊的消費、航空股受壓；海底撈（6862）美團（3690）李寧（2331）南航（1055）跌約4%以上。

另一邊廂，互聯網醫療醫藥、消費平台股繼續做好，阿里健康（0241）平安好醫生（1833）升逾7%；高鑫零售（6808）升2%，香港電視（1137）升逾兩成。日常用品維達（3331）恒安（1044）康師傅（0322）升逾2%。去年盈利表現強勁的水泥、工程機械股有資金追捧，海螺（0914）中建材（3323）中聯重科（1157）升4%、5%。

中國中藥（0570）公布，旗下公司獲廣州市第八人民醫院委託生產配製中藥製劑透解祛瘟顆粒，以應對新型冠狀病毒肺炎。雖然預期消息不會對公司業績有很大幫助，但證明早前提到肺炎疫情，中藥發揮作用，相關股份受到關注。

不過，中國中藥的股價波動，早前炒高後4.5元急回至3.6元回升，今早曾高見4.89元急回，不妨於4.5元以下吸納，並以4.2元止蝕。

劉思明

明報資深評論員