市建局行政總監韋志成發表網誌「調整運作 謹守崗位 與社區同心抗疫」，指在武漢肺炎疫情之下，市建局暫時關閉轄下管理並開放給公眾的設施；在僱員工作安排上，容許他們在家使用特設的互聯網工作，減少外出。另外，地盤亦決定暫時停工或調整工作進度。

對於已經展開工程的項目，由於為數不少的建築工友會在新春期間回鄉度歲，為避免他們回港後立即返回地盤工作，增加病毒在地盤傳播的風險，個別項目的合作發展商，亦決定暫時停工或調整工作進度。

樓宇復修業務方面，2月份至少有16宗個案的樓宇工程將會招標，全部已收到屋宇署和消防處發出強制驗樓令、維修令或消防安全指示等命令，由於工程具迫切性，故此，每宗個案所獲委派的個案主任，以及其他樓宇復修業務的同事，仍然謹守崗位維持辦事處運作，協助業主擬備聘請工程顧問或合資格承辦商的招標文件，以便樓宇如期展開招標程序；而設於長沙灣辦事處以及大角嘴「市建一站通」資源中心的指定回標箱亦繼續開放，方便有意競投工程的顧問和工程承辦商，在招標期限前入標，令工程所需的招標工作能繼續順利進行。

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