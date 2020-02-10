奧斯卡都可以與香港股市扯上關係。第92屆奧斯卡金像獎頒獎禮於香港時間今日舉行，其中最佳紀錄長片由Netflix發行的《美國工廠（American Factory）》奪得。

《美國工廠》不單是由美國前總統奧巴馬夫婦成立的製作公司拍攝，而且其內容講述福耀玻璃 （03606）創始人兼董事長曹德旺於2016年決定在美國俄亥俄州投資汽車玻璃廠的經歷。

俄亥俄州代頓市曾經是通用汽車的廠區，但金融危機後車廠一蹶不振，正當工人面臨失業危機之際，卻迎來曹德旺投資6億美元接手車廠，並於2016年底改建成汽車玻璃廠投產。《美國工廠》在歷時三年的拍攝過程中，紀錄了當地民眾最初對中國投資持積極樂觀態度，但隨後中國企業和美國工會、企業文化屢屢出現落差和衝突，有中國管理層對工人提出嚴格要求，亦有美國工人不理解內地管治文化，但工廠就在大家於文化差異與矛盾中尋找彼此認同，使工廠逐漸步上正軌，除了展示中美文化大不同，電影也揭示了美國製造業面對的困難。而整個拍攝工作，曹德旺一直在支持。

《美國工廠》去年8月上映，正值中美貿易磨擦最壞時期，因此備受關注。導演Steven Bognar和Julia Reichert夫婦在領獎時，還特別用中文說出：「謝謝曹德旺」。早前，《美國工廠》還獲得第35屆美國獨立精神獎最佳紀錄片。

不過，福耀玻璃今日隨大市下調，半日報23元，跌3.36%。

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