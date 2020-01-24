武漢肺炎持續，恒指低開312點後，最多曾挫359點，低見27044點，在內地公布CPI、PPI數據後，跌幅收窄至最少跌89點，報27314點。恒指半日跌211點或0.77%，報27193點，成交金額601億元；國指跌81點或0.76%，報10623點。

恒安（1044）升3.67%，收報63.55元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.5%，收報104.7元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.04%，收報58.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；友邦（1299）跌1.81%，收報78.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

香港電視（1137）今早公布1月數據，並預期2月將強勁，半日曾急升最多24.8%，收報6.53元，升22.98%。連帶其他受惠市民搶購所需的公司亦上升，日清食品（1475）收報7.03元，升2.18%、金源米業（0677）收報0.67元，升3.08%、經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.54元，升5.88%。

相反，受到打邊爐傳播武漢肺炎的影響，火鍋股跌，海底撈（6862）收報30.45元，跌4.99%；九毛九（9922）收報8.53元，跌3.94%。

康哲藥業（0867）復牌，沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）今日再發報告，指康哲的回應草率，不完整和矛盾的，並提四點反擊，康哲半日收報10.26元，升0.59%。

中國中藥（0570）獲委託生產透解祛瘟顆粒，而該藥廣東省疫情防控指揮部組織召開專家諮詢會指，能夠明顯改善新型冠狀病毒感染肺炎(輕症)的臨床症狀，有減少重型肺炎發生的趨勢，具有較好的臨床價值。收報4.52元，升6.6%。

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