天風證券分析員郭明錤發文，認為是iPhone EMS組裝廠商的復工情況，是iPhone 產業鏈中最重要的關鍵。

現時iPhone 生產據點包括鄭州 (中國)、深圳 (中國)、太原 (中國) 與印度，而鄭州是iPhone最重要的生產據點，主要負責生產iPhone 11系列、iPhone SE2等。原預計2月10日復工，目前已推遲至少約1周，估計復工率約40–60%。

深圳則負責開發2020年下半年新款iPhone，開發團隊(約30%人力) 在春節期間並無停工，其餘人力缺口原預計在2月10日開始補足，目前已推遲至少約1周，估計復工率約30–50%。

太原與印度方面，雖然已移入生產設備至這兩個生產據點，但目前產能有限。

至於上海，主要生產iPhone 11，也是研發2020年下半年新款iPhone據點。已在2月3日復工，復工率約90%，但預估2月發薪後工廠會有離職潮，預估復工率降至60–70%以下。

崑山方面，則是生產iPhone SE2，原預計2月10日復工，目前已推遲至少數日，估計復工率約40–60%。

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