遭到狙擊的康哲藥業（0867）日前發公告反擊沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital），不過似乎殺人鯨對康哲窮追不捨。殺人鯨今日再發報告，指康哲的回應草率，不完整和矛盾的，並提四點反擊，當中認為中國利潤的下降和神祕的馬來西亞税收優惠猶如黑匣子，指康哲藥業承認其引述的文件是準確的，但聲稱利潤上的缺口來自於馬來西亞唯一子公司的境外利潤。但該子公司鮮被提起，更無辦公室、員工、海關貨運紀錄，亦無重要知識產權等。公司想證明其財務數據真實的唯一的希望是試圖説服投資者相信其發現了世界上最大的税務漏洞，並且其他任何上市公司都無法利用的，但公司完全是胡扯。

殺人鯨又指，康哲藥業指其因為其「每年向股東宣派的股息比率約為 40%」，因此投資者可以相信其財務報表的真實性。殺人鯨認為並不代表什麼，自2010 年起，康哲藥業和其主席10從股權投資者處融資了共計47 億。同一時期， 所有的股息支出為42 億。並且其中有23 億歸主席所有。

此外，殺人鯨中國食藥監記錄顯示康哲藥業祕密資助主席的研發費用，若公司真在報銷康哲藥業子公司的試驗費用，那應該看到康哲藥業披露其和康哲研究的關聯交易。但是並未披露，這表明並沒有報銷發生。

至於殺人鯨指康哲有關其針對主席向上市公司倒賣知識產權的一系列腐敗交易的回應令人發笑。公司聲稱主席之所以是上市公司收購區域知識產權交易的中間人，是因為他是一個好人。如果藥品失敗，上市公司不需要承擔虧損的風險。

殺人鯨認為，一頁又一頁的文件和披露表明，主席所謂的私人公司僱傭了上市公司員工，使用上市公司辦公室和資源，這表明這個私人公司的研究和投資都可能是利用康哲藥業的員工和資源進行的。

康哲暫報10.44元，升2.35%。