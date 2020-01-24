武漢肺炎持續，恒指今早低開312點或1.14%，報27092點，成交金額15億元；國指今早低開138點或1.3%，報10566點。

吉利（0175）升0.44%，報13.56元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌2.3%，報65.75元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.09%，報57.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；騰訊（0700）跌1.69%，報395.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。

港視（1137）1月交易額升49%，稱2月初更強，另外推5額外措施改善交易問題。港視開市報5.65元，升6.4%。

「酸菜魚股」九毛九（9922）公布，為持續加強對病毒的防控工作，所有自營及特許經營門店會進一步延長暫時停業時間，集團會適時公布門店恢復營業的日期及進展。九毛九開市報8.6元，跌3.15%。

江蘇男確診前偕友人海底撈（6862）打邊爐，早前海底撈已延長門店停業。海底撈開市報31元，跌3.28%。

康哲藥業（0867）復牌，不過，沽空機構再出報告唱淡。康哲藥業開市報9.96元，跌2.35%。

其他報道

【開市焦點】港股ADR跌256點 留意港視、康哲、火鍋股

【月度數據】港視1月交易額升49% 2月初更強 5額外措施改善交易