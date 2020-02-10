港視（1137）公布1月核營運數據，每月訂單總商品交易額按年升49.6%，至3.88億元，按月升24.7%。另外，未來數周陸續推出5項額外措施以改善，購買、送貨問題。2月首9天的增長動力及營運狀況均較1月同期更強，董事會預期此增長動力將延續至整個2月。

平均每日訂單數量按月上升64.7%，達22400張，按月則上升19.8%。不過，平均訂單值則按年跌9%，跌至488元，按月計則升4.5%。

平均每日訂單總商品交易額按年升49.3%，按月則升25.3%，至1090萬元。

公司指，認為業務量的增加可能因為2019年的增長動力的效應而來，加上在目前情況下香港人對前往人多擠迫的地點的意欲亦減弱，因而將購物需要改變至網上購物平台包括 HKTVmall, 並增加於網上平台購物的頻率。

為應付購買熱賣產品時需面對較長的下載時間及難以付款，訂單送貨或自取時間可能延長，將在未來數周陸續推出5項額外措施以改善。

措施包括，建立獨立的“邀請購買”平台，將熱賣產品例如個人健康設備的繁重瀏覽量，從HKTVmall分流至新平台。客戶需在新平台上，預先登記每件想購買的熱賣產品，在特定指定時間系統將根據產品庫存，會作出隨機分配並發出一個獨特號碼予獲分配的客戶，於 HKTVmall 購買時使用。

第二項，會將 HKTVmall 的客戶基礎分為若干不同類別，根據過往購買能力及行為決定購買優先次序，以改善處理時間及付款程序。

三，正研究增加額外工作輪值，並加強與現有商戶合作，以及致力增加新商戶以增加客戶從商戶購買的比率。四，正與多個知名零售連鎖店商討，拓展訂單自取網絡，為客戶增加地區上的便利及自取時段。現時，集團已經與其中一家現有商戶 Foodwise合作，增加七個自取點。期望其他零售連鎖店將加入。五，正在增加外判物流資源，包括第三方物流公司及個人，以拓展送貨到戶的配送容量並舒緩延長的送貨等候時間。

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