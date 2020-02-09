武漢肺炎疫情持續，內地商務部、衛健委前日發布有關生活服務企業疫情防控工作通知，並指出服務業要提倡刷卡支付及其他移動支付方式結算，除鼓勵內地商戶暫停收取現金外，亦暫停使用「刷臉支付」。由於「刷臉支付」必須要用戶摘下口罩才能識別，因此在疫情嚴峻的形勢下深受打擊。另外，據內媒引述支付服務商報道指，目前在內地的「刷臉支付」營銷活動已暫停。

目前，內地主要有三個「刷臉支付」平台，包括阿里巴巴（9988）關聯公司螞蟻金服的「蜻蜓」、騰訊（0700）旗下的微信支付所創立的「青蛙」，以及中國銀聯旗下銀聯商務所發布的「藍鯨」。而據內媒報道稱，去年「刷臉支付」的規模已經破億，不過隔今年1月疫情爆發以來，「刷臉支付」用戶出現斷崖式下跌，有「刷臉支付」代理商甚至由除夕至今都沒有一筆交易。

另一方面，被譽為「地表最強蘋果分析師」的天風證券分析員郭明錤早前曾預料，如果武漢肺炎疫情未能在今年3月前改善，蘋果除面臨內地工廠面臨開工時間延後與勞力短缺，不利上半年出貨的風險之外，還要面對iPhone用戶因配戴口罩，影響Face ID運作，因此他預計明年的iPhone會因而在電源按鈕設有電容式指紋辨識系統。