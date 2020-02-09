中國人民銀行日前公布針對疫情的3000億元人民幣專項再貸款政策，今日明確指出貸款的發放對象，並透露本月將按周向銀行發放專項再貸款。上周五，9家全國性銀行和10個重點省市的地方法人銀行已向人民銀行申請首批專項再貸款，人民銀行將於明天發放首批專項再貸款。

人行指出，專項再貸款發放對象包括9間主要全國性銀行及10個重點省市地方銀行，全國性銀行包括國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行。至於重點省市，就包括湖北、浙江、廣東、河南、湖南、安徽、重慶、江西、北京、上海，其人民銀行省級分支機構將選擇不超過3間地方銀行。

專項再貸款資金會實行重點企業名單制管理，包括由發改委、工信部確定的全國性重點企業名單，人行會將名單轉發至全國性銀行，其次是地方重點企業，由重點省市的省級政府確定地方性重點企業名單，名單範圍不能太寬鬆，資金將投放到直接與疫情防控相關的企業，亦要用於重點企業救災、救急的生產經營活動。

專項再貸款資金的貸款期限為1年，利率上限是一年期貸款市場報價利率（LPR）減100個基點，即3.15%，財政部等五部門會按企業實際獲得的貸款利率貼息50%，確保企業實際融資成本降至1.6%以下。

專項再貸款發放採取「先貸後借」的報銷制，保證資金投向更為精準。銀行先向重點企業發放符合要求的貸款，再向人民銀行請領再貸款資金。當局亦要求人民銀行分支行建立貸款日報制度，對地方法人銀行發放的貸款進行合理性評估和事後審核，建立台賬，跟蹤監督專項再貸款資金使用情況。