積金局主席黃友嘉今日發表網誌，指去年4月至12月期間，可扣稅自願性供款（TVC）帳戶數量已經接近2.4萬個，總供款額更已達7.61億元，情況令人鼓舞。

他指出，TVC最獨特的優勢是令計劃成員在儲錢同時節省稅務開支，業界及僱員對TVC反應十分正面，不少受託人更推出紅利和回贈等吸引客戶開設TVC帳戶。隨着2019-20年的課稅年度將於3月結束，預計將會有更多僱員開立TVC戶口並供款，如僱員想把握機會增加供款及享受扣稅優惠，現時尚有1個多月時間開設TVC帳戶。

他又指，開設TVC帳戶的手續簡單和方便，成員可透過受託人提供的數碼途徑開立戶口，即使在這段非常時期，亦可在家中以數碼方式管理自己的強積金，以減低不必要的社交接觸。

根據早前的統計數字，約9萬個僱員的供款帳戶是在強積金制度推出時開立並持續收取供款，帳戶強制性供款的強積金平均為36萬元，約3萬個帳戶同時收取自願性供款，如果同時計算強制性供款及自願性供款的強積金，這些帳戶的強積金平均更達84萬元，較只作強制性供款多出超過1倍。因此，只要善用強積金提供的各種工具，要獲得合理的退体儲備並非遙不可及，TVC正是幫助計劃成員達成目標的其中一種重要工具。

黃友嘉表示，新型冠狀病毒令本港經濟及市場環境增加更多不明朗因素，令他想起強積金制度實行20年期間，亦經歷不少逆境，例如當年受SARS疫情影響，強積金表現及市場信心嚴重受壓，但值得留意的是，緊接大跌市後強積金都能「收復失地」。

他指出，強積金總資產自強積金制度實施以來均錄得正向增長，截至去年年底已累積至接近9700億元，年率化回報率為4.1%，同期綜合物價指數上升1.9%，資產規模相當於政府財政儲備九成，絕對是一筆穩定、有增長的重要資產。去年環球市場最終並未如預期般悲觀，整體錄得不俗的回報，強積金是一項長線投資，因此打工仔不用太過擔心市場的短期起伏，更不需過早對明年市況及投資表現失去信心。

黃友嘉又指，今年是鼠年，相傳老鼠成為12生肖之首，是因為在玉皇大帝舉辦的動物渡河比賽中，即使不懂游泳卻懂得找牛幫忙，坐在牛上面，成為最先到達終點的動物。這個故事令他想起，打工仔作強積金投資時亦要仿效故事中的老鼠，認清自己目標及風險，選擇合適的投資組合做好部署，就有望取得理想回報。對於缺乏投資知識或無時間打理強積金的市民而言，預設投資策略（DIS）絕對是值得考慮的選擇，「隨齡降險」的特質可自動調節風險，以生肖的比喻來說，就好像不懂游泳的老鼠，只要坐在懂得過河的牛身上已經可以安全到達目的地。