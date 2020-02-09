財政司司長陳茂波今日發表網誌，指武漢肺炎進一步打擊原先已下行的香港經濟，很多慣常在新春舉行的團體活動或春茗因應疫情取消，旅客銳減令飲食、零售、消費及旅遊相關等行業受到重創，企業或員工均面對收入大減甚至資金周轉壓力，近日更傳出有企業要求員工放無薪假期、減薪甚至裁員的消息。他指出，隨著市民出行大幅減少，整體商業和經濟活動顯著減慢，香港經濟已愈趨困難，迫在眉睫的問題是如何應對。

陳茂波表示，零售和飲食業當中的「重災區」，去年第4季零售銷貨量急跌24%，是有紀錄以來最大的季度跌幅，上季食肆總收益下跌14%，去年全年計跌約6%，亦是自2003年以來首次出現年度跌幅，預計香港就業市場面對的壓力將會增加，最新失業率數字將在月中公布，由市面情況來看，很大機會高於去年第四季的3.3%。

他續指，早前已透過金管局呼籲銀行業界作積極回應，維護企業及員工的資金周轉，現已有銀行主動推出措施，包括為從事零售、餐飲、運輸及旅遊等行業的客戶，提供可就物業按揭貸款申請暫時「還息不還本」的安排，相信短期內其他銀行亦會各自推出能協助中小企及市民的措施。此外，他再次呼籲各大業主履行社會責任，為生意受困的租戶提供較大幅度的減租安排。

他認為，疫情香港經濟實質影響程度要視乎事態發展，但前景未許樂觀，很有可能高於2003年時SARS對經濟的影響。內部因素方面，現時內地旅客佔整體訪港旅客人數78%，比率遠高於2002年的41%。近年旅遊業佔本港總服務輸出32%，亦高於SARS時的21%。如果旅遊及零售業持續疲弱，將對香港經濟帶來的更顯著的影響。另外，今次疫情迅速蔓延勿全中國，對於正在轉型中的內地經濟亦構成更大影響，如果中國經濟增長動力放慢，亦會影響全球經濟增長。