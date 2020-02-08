武漢肺炎在港蔓延，不乏公司繼續要求員工在家工作安排。不過四大行之一的安永在上星期發信，建議員工本月3日至7日在家工作之後，有傳最新安排是從下星期一起實施「彈性工作安排」，員工若需要在家工作，需要先得到上司批准。

據網上流傳疑為安永致員工的信件稱，除了Home Office要得上司批准，為保障員工在辦公室工作安全，安永會在周末進行防疫工作，辦公室亦會提升環境衛生水平，並會提供個人衛生用品予員工。

安永回覆本報查詢時表示，彈性工作安排是一項長期員工政策，在家工作是其中可選擇的方式之一。根據已制定的工作指引，員工可因應情況與主管預先溝通，互相配合並共同作出安排。該行亦鼓勵各團隊和同事間保持高效溝通，部門主管會與同事相討，並因應團隊情況所需作出最合適的工作安排。

安永亦指，會繼續密切監察疫情發展，已加強辦公室的環境衛生預防措施，並一直為選擇在辦公室工作的員工提供所需的個人衛生防護用品，包括口罩和酒精消毒洗手液。該行亦提醒員工要時刻保持良好的個人、家居和環境衛生，如身體不適應在家休息、儘快求醫和按醫生建議接受治療。