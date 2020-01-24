美聯儲警告新型冠狀病毒或對全球經濟前景帶來新風險，市場憂慮情況升溫，道指四連升斷纜，跌277點或0.94%，收報29102點。標指跌18點或0.54%，收報3327點。納指跌51點或0.54%，收報9520點。過去一周，道指、標指及納指分別進帳3%、3.17%及4.04%。

道指成份股方面，表現最差為重型機械股Caterpillar，跌2.83%，收報133.37美元，拖低道指26點。跌市原凶則為蘋果及波音，分別跌1.59%及1.37%，拖低道指35點及31點。

另外，俄羅斯不肯承諾進一步減產，油價周五下跌，紐約期油收市報每桶50.32美元，跌1.2%；倫敦布蘭特期油收報54.47美元，跌0.8%，油價連續5周下跌。

恒指夜期收報26985點，低水419；港股ADR比例指數跌262點或0.97%，收報27142點。金融股普遍向下，中人壽（2628）ADR折合報19.22，較收市低1.81%；中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）ADR較港收市低1.67%1.31%及1.29%。騰訊（0700）ADR折合報396.38，較收市低1.5%。