日前遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告狙擊的內地醫藥股康哲藥業（0867），晚上發公告否認報告指控，包括被指公司在2016至2018年度實際利潤只有披露水平的一半，集團反擊指，公司每年派息率為40%，如報告內容屬實，公司財政根本不可能支付股息款項。集團表示，公司股份將於下周一（10日）復牌。

除虛構利潤的指控外，殺人鯨資本報告又質疑，康哲藥業在馬來西亞的子公司，是無實際業務營運的殼公司，卻享有巨額稅務優惠；康哲藥業表示，公司國際業務職能主要由馬來西亞公司承擔，職能包括新產品的投資與引進、生產工廠篩選評估、品質與供應鏈管控、產品宏觀推廣策略制定等，因此賺取與其職能匹配利潤及享有合理稅務優惠。

至於報告提及，康哲藥業以公司資金支援主席林剛私人公司的研究，集團表示，有關私人公司康哲研究，是公司在上市前分拆出的研究業務而成，分拆時藥物CMS024的相關權利屬於康哲藥業，後續研究費用由康哲研究承擔；因此在CMS024成功商業化後，才向康哲研究支付13%專利費，做法並無不妥。

唐哲藥業表示，報告指控是殺人鯨資本作為沽空機構之意見，利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊股東對本公司及其管理層之信心，損害公司聲譽，並呼籲股東應審慎對待相關指控。