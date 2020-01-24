本周三（5日）起澳門賭場全部停運，永利澳門 （01128） 母公司永利渡假村行政總裁兼董事Matt Maddox於電話會議上表示，每日都與政府有溝通，並評價指澳門政府具高度透明度，與其合作愉快。但他亦於會議中直言，公司負擔的營運支出高昂，達每日240萬至260萬美元（約1872萬至2020萬港元）。若按停止營運15日計算，營運開支將「燒錢」3億港元。

他隨後解釋，永利澳門共計有12200名員工，開支中每日員工薪金佔180萬至190萬美元（約1404萬至1482萬港元）。但他表示，從未考慮過削減員工開支，認為不想採取短期措施傷害員工，並指現時是「投資於人」的時機。

Maddox表示，現時估計重開賭場的時間為時尚早，要視乎疫情是否能完全得到控制。但他表示，只要疫情幾時受控，長遠對澳門依然看好，若市場一旦回歸正常，相信旅遊業將首先出現反彈，因人們會希望出門旅遊。

永利渡假村財務總監兼司庫Craig S. Billings表示，料營業中斷保險（business interruption insurance）將不適用於此次武漢肺炎爆發的情況，不會獲得相關賠償，因該保險只應用令營運中斷的事件，例如暴風等。Billings續指，公司流動性強勁，有數十億的現金及周轉金貸款，即使賭場關閉時間較預計為長，依然絕對足夠應付開支。