港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜今日指，要求國泰（0293）全面停飛內地航線，同時促請政府當局及國泰交代清楚機組人員檢疫措施指引，而明日將投票決定會否發動罷工。她認為，政府當局已宣布由內地入境者需接受14日強制檢疫，惟與其密切接觸的機組人員卻獲豁免，此等做法完全不符合邏輯。

施安娜表示，有為數不少的機組人員都擔心染病，現時每日有約400人請病假。對於會否發起罷工，她指，明日將舉行會員大會並由會員投票決定，如有三分一人同意，就會啓動罷工，料最快可在本月9日實行。不過，她不願透露現時已表態支持罷工的具數人數，以免公司向現職同事施壓。她同時透露，國泰港龍行政總裁日前曾發內部信稱，如員工參與工會發動的罷工，相關行為可能違法。

因應武漢肺炎疫情，國泰早前宣佈削九成往返內地的航班，整體可運載量減三成。不過，施安娜認為，國泰在應對疫情所實施的措施乃「後知後覺」，期望公司能回應員工訴求，推出更具體指引保護員工健康安全。

記者：葉子晴

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