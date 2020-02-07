武漢肺炎在港蔓延，中銀香港昨午公布，為紓緩疫情影響，按揭貸款客戶可申請「還息不還本」，最長12個月，但要符合多個條件，且不包括有按揭保險擔保的貸款。金管局表示歡迎，並鼓勵其他銀行採取類似行動。至昨晚恒生銀行及東亞銀行均有跟隨。

須已供款一年 不包有按揭保險貸款

中銀香港表示，從事或受僱於零售、餐飲、運輸、旅遊酒店、娛樂服務等行業，每月供款壓力較嚴重的現有個人及工商客戶，如已供款一年或以上，且過去12個月還款紀錄正常，可申請按揭貸款「還息不還本」。若客戶不是任職相關行業，仍可提交申請，該行會按個別情况審批。

「還息不還本」為期6個月，期滿後可申請延長最多6個月，即合共12個月。措施適用於香港境內物業，惟涉及「外間機構」的按揭，例如未補地價的公營房屋；仍有按揭保險擔保的貸款；涉及發展商、公務員等二按的貸款等，暫不適用。除按揭可還息不還本，中銀亦公布客戶如因特殊情况未能依時償還私人貸款及信用卡貸款，可向該行申請豁免相關罰息、利息及逾期還款手續費。

特殊情况遲還卡數 可申豁免罰息

金管局昨日同時向銀行發出通告，歡迎有銀行推出臨時紓緩措施，並鼓勵其他銀行考慮採取類似行動。銀行公會表示，鼓勵會員按照金管局的指引，積極研究及推出不同的金融服務支持措施，為市民和企業應對疫情提供適切支援。

澳門銀行公會周一已公布「還息不還本」措施，容許銀行基於自身的風險承受能力，允許受疫情影響的本地個人和公司按揭貸款客戶「還息不還本」，為期最長6個月。

渣打：容後公布 匯豐：按情况安排

恒生銀行發言人表示，若客戶有需要，該行可安排不同類型產品的「還息不還本」，如貿易貸款、商業貸款、物業貸款等。東亞銀行發言人表示，符合銀行要求的客戶，可申請暫時還息不還本，或作貸款重組等，具體方法將按個別情况而定。渣打表示正研究不同的紓困方案，協助出現資金短絀或經濟困難的客戶，紓緩財政壓力，詳情容後公布。匯豐回覆稱，對於可能因疫情受影響的客戶，該行會根據具體情况作出適當安排。

另推中小企抗疫貸款 最高200萬

銀行界立法會議員陳振英表示，大型銀行貸款數量較多，延遲還本的按揭佔比不會太多，可作新增貸款的資金亦較多，因此推出延遲還本優惠時較有優勢。至於小型銀行，他認為出於社會責任，亦會推出類似措施，不過或會較小規模，即視乎個別客戶情况而定。

中銀香港昨同時宣布多項支援抗疫措施，包括推出中小企抗疫專項貸款計劃，貸款金額最高200萬元，且毋須提供任何抵押品。另外會協助客戶優先辦理與採購抗疫物資相關的開戶、全球匯款、支付結算和捐贈。而中銀人壽客戶未能如期繳交指定人壽保險計劃的保費，保費寬限期可延長至6月30日。