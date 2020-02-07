匯豐控股（0005）將於18日公布全年業績，高盛發表報告繼續力撐，因為匯控估值低，加上預計與業績同日公布的策略回顧會為股價帶來正面幫助，認為匯控是該行香港金融股的首選，維持「買入」和確信買入評級，12個月目標價75元。匯控今日跌0.17%，收報57.8元

報告指，投資者會歡迎規模較小但利潤更高，也可進行大量回購的匯控，但以上因素還未反映。基於武肺炎影響銀行在亞洲信貸質素下降，在亞洲、歐洲和美國的盈利下降，去年和今年每股盈利預測將跌5%和7%，但因為成本下降，將2021年每股盈利增加1%。

另外，彭博報導匯控公布業績和新策略時，同時公布正式行政總裁人選的機會不大。現任臨時行政總裁祈耀年在匯控去年8月公布中期業績，取代突然辭任的范寧。

高盛亦將恒生銀行（0011）評級由「中性」上調到「買入」，因為現時估值吸引，港元拆息上升提高淨息差，有機會釋放資本以及預期財富管理業務盈利增長高盛亦維持中銀香港（2388）評級為「買入」。恒生和中銀香港分別升1.18%和0.94%，報162.9元和26.75元。

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