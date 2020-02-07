《華爾街日報》引述知情人士稱，作風激進的著名對沖基金公司Elliott，斥25億美元（折合約195億港元）購入日本軟銀股票，相當於軟銀目前市值約3%。Elliott同時表示，已私下與軟銀創始人孫正義接觸，就提升股東價值、強化願景基金（Vision Fund）的投資策略，以及回購股份等可行性方案與對方討論。

軟銀則發表聲明，表示經常與股東溝通，以了解他們對公司的看法，也歡迎他們提出建議。集團完全同意股價被嚴重低估的評論。

孫正義近年投資接連受挫，包括對Uber和共享辦公巨頭WeWork的投資均表現強差人意，尤其後者不但上市不成，還讓軟銀創下史上單季最大虧損的紀錄，也因此令Elliott有可乘之機。

作風進取的Elliott喜歡以維權之名狙擊企業，亦會入股企業後再拆骨出售，以及在上市公司提出私有化時要求「加價」並從中謀取巨額利益。其在香港也曾有不少動作，例如近年盯上持股8%的東亞銀行（0023），於2016年控告東亞主席兼行政總裁李國寶為鞏固家族對該行的控制權，向策略性股東配售股份，提出「不公平損害的訴訟」呈請，案件去年開庭。Elliott早年也曾成功令電訊盈科（0008）撤回對李澤楷旗下盈大地產（0432）的私有化方案，並在2012年迫使盈大動用17億元回購股份，不過2014年其亦在華僑銀行全購永亨銀行時逼迫加價未遂，最終鎩羽而歸。

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