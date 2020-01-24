港股連升四日後出現回吐，午後曾跌逾260點，尾市表現回穩，埋單收報27404點，跌89點或0.33%，終止過去4日升勢，成交額994億元；國指同步向下，收報10705點，跌59點或0.55%，成交額261億元。

總結過去一周，恒指累升4.14%或1091點；國指過去5個交易日累升4.53%或464點。

騰訊手遊收入大增，旗下《絕地求生》《王者榮耀》上月共吸金逾25億元，刺激該股今日上升兼領漲大市，全日升0.6%，收報402.4元，貢獻恒指19點。藍籌中以萬洲（0288）最強，全日升1.64%，收報8.04元；舜宇（2382）表現最差，收跌3.59%，收報126.4元。

阿里健康（0241）公布，以80.75億元代價收購其母公司阿里巴巴（9988）之間接全資離岸控股公司Ali JK ZNS Limited，阿里健康收報12.08元，升3.96%，而阿里巴巴收報215.4元，跌0.92%。

武漢肺炎疫情持續，新濠國際（0200）公布，暫停入股皇冠度假，該股表現偏軟，收報17.42元，跌2.46%；永利澳門（1128）上季少賺逾2% ，收報17.46元，跌1.24%；其餘濠賭股走弱，美高梅中國（2282）收報11.34元，跌0.35%；澳博控股（0880）收報9.17元，跌0.22%；銀河娛樂（0027）收報54.7元，跌0.55%；金沙中國（1928）收報39元，無升跌。

歌禮製藥（1672）於浙江啟動復方片治療新型肺炎臨床試驗，該股隨大市向下，收跌0.22%，報4.39元。

莎莎國際（0178）昨日公布，新年期間港澳銷售大跌77%，今日收報1.43元，跌0.69%。

香港電視（1137）於Facebook專頁分享，公司已斥資購口罩生產設備，冀在港生產口罩，該股收報5.31元，升2.12%。

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