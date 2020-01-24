【同心抗疫】HKTVmall購口罩生產設備 冀在港生產口罩
文章日期：2020年2月7日 15:44
香港人近日忙於撲口罩，香港電視（ 1137 ）旗下的HKTVmall今日在facebook專頁分享「尋罩他鄉的故事」，透露平台已向6.4萬名客人售出逾450萬個口罩，副主席兼行政總裁王維基亦成立「R小隊」，希望可在港生產口罩，因此在2月初到訪不同地方，尋找口罩生產機器，終以20萬美元購入相關機器，但坦言仍未知能否運送到港。
HKTVmall表示，王維基在2月初以兩日時間拜訪台灣5至6間供應商等，但多個供應商的設備已經售出器材，只有一名供應商向平台出售物料。最後一名供應商雖然可提供機器，不過價錢由5萬美元大增一倍至10萬美元，最後HKTVmall以20萬美元及30日內交貨的條件購入機器。
平台指出，要在港生產並不簡單，現時仍未知外國政府會否停止機器及原材料出口，公司亦沒有防污染廠房（Clean room）的專業知識，又未知能否取得實驗室認證，成為合資格廠房。不過貼文尾段指出「香港人是永不放棄，只要堅持，相信所有問題都有解決辦法」。
HKTVmall日前公布，由於物流壓力龐大，加上提高送貨效率，普通會員的單一訂單免運費金額將提高至500元，VIP會員亦調高至$350元，門店自取則需消費滿200元才可免運。平台訂單數量大增，帶動港視股價近日大升，今日暫報5.2元，無升跌。
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