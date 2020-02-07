武漢肺炎疫情持續擴散，內地市民盡量避免外出，加上春節效應，結局帶動一眾手遊收入水漲船高，市場研究機構Sensor Tower 表示，今年1月全球收入最高的手機遊戲是騰訊（0700）旗下食雞遊戲《PUBG Mobile》(絕地求生)，用戶支出超過1.763億美元（約13.75億港元），較去年同期增加約四倍。PUBG Mobile收入中，約52.8%來自其中國版《和平精英》，其次美國及土耳其用戶支出佔13.7%及5.5%。

騰訊另一王牌手遊《王者榮耀》則為亞軍，總收入超過1.513億美元（約11.80億港元），按年增長25%。《王者榮耀》收入約為94.6%來自中國，其次是泰國，佔1.9%。 第三位至五位是Candy Crush Saga，其次是Lilith Games的劍與遠征(AFK Arena)和騰訊有投資的Supercell的Clash of Clans。

劍與遠征是1月份增長最快的遊戲之一，自上個月在中國上線以來，其收益達到8830萬美元（約6.89億港元），打破去年8月的3120萬美元（約2.43億港元）單月收入紀錄，今年1月約70.8％的用戶支出來自中國。

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