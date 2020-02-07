恒生銀行（0011）發言人重申，昨日提到可謂客戶安排不同類型產品的「還息不還本」，只限商業客戶，非個人客戶。

中銀香港（2388）昨日推出個人按揭客戶可「還息不還本」的措施，最長一年。從事或受僱於零售、餐飲、運輸、旅遊酒店、娛樂服務等行業，每月供款壓力較嚴重的現有個人及工商客戶，如已供款一年或以上，且過去12個月還款紀錄正常，可申請按揭貸款「還息不還本」。若客戶不是任職相關行業，仍可提交申請，該行會按個別情况審批。

至昨晚，東亞銀行（0023）跟隨此做法，表示因應新型冠狀病毒疫情對經濟造成的影響，東亞明白到部分個人及企業客戶面對一定的困難，為此該行積極向一些有需要的個人及企業客戶提供協助，包括在符合銀行一些既定要求下(例如戶口運作正常)，容許客戶申請暫時還息不還本、或進行貸款重組等，具體方法將按個別客戶的情況而定。

而恒生銀行亦有回應，表示若客戶有需要，該行會為來自各行各業的客戶，安排不同類型產品的「還息不還本」，如貿易貸款、商業貸款、物業貸款等 ，與他們共渡難關。但該行重申，這只限商業銀行客戶，意味跟中銀香港及東亞銀行不一樣，沒有向個人客戶提供此服務。