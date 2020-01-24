武漢肺炎爆發嚴重影響航空需求，港航回覆查詢時證實已截減400名員工，並會進一步透過自然流失，以及向其他航空公司「轉移」機師等措施，繼續削減人手。港航聲明表示，「為了確保公司能繼續生存，我們必須採取積極的措施來應對這些持續的挑戰。」

港航表示，在過去的12個月，香港航空實施了多項節省成本措施及服務調整，包括減少或停止北美和亞洲多個航點的航班服務，近期因應新型冠狀病毒疫情，由2月11日起至3月期間，進一步減少航班，由每天82個航段削減至30個。公司預期，疲弱的旅遊需求有可能持續到夏季，因此將會採取進一步行動以確保公司能持續營運。

港航稱，除今次人手整合計劃將影響約400名員工外，亦會透過自然流失及與其他航空公司接洽促進機師職位轉移等方式進一步削減人手，以滿足2020年的營運所需。港航將會確保有充足的機組及地面人員應付日常營運，並且保證能滿足季節性旅客高峰的需求，而一些非主要功能的服務將由外判服務商承包。

後勤人員方面，港航已要求駐港後勤人員於2020年2月17日至6月30日期間，每月無薪休假不少於兩週或每週工作三天，同時會向空中服務員及機師推出獨立的無薪假期計劃。

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