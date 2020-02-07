包括人民銀行、財政部、銀保監及稅務總局多個財稅金融部委今日聯合舉行記者會，講述針對武漢肺炎疫情的相關財稅政策。人行副行長、外管局局長潘功勝於會上表示，除了已經透過投放流動性1.7萬億元，保持疫情防控特殊時期銀行體系流動性的合理充裕之外，人行亦將強化對疫情防控的金融支持，包括設立3000億元（人民幣，下同）專項再貸款，實施優惠貸款利率，加強對重要醫用、生活物資重點企業的金融支持，並保證對受疫情影響，暫時遇到困難的企業，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。

3000億元專項再貸款當中，潘功勝表示，主要通過全國性商業銀行以及部分疫情比較嚴重的省市地方商業銀行，向主要生產疫情防控重點醫用物資、重點生活物資的企業，例如口罩、護目鏡、消毒劑、消毒液等產品生產商提供信貸支持。專項再貸款的成本方面，要求銀行給予企業發放優惠利率貸款不能高於3.15厘，較上個月LPR的4.15厘水平再低1個百分點。從發放情況看，銀行普遍給予的利率基本在2.4厘至3.15厘之間，再加上財政部對企業按照貸款利率的50%進行貼息，即是企業拿到的再貸款，實際融資成本不高於1.6厘。

隨著疫情擴散，市場紛紛下調對中國今年經濟增長的預測。潘功勝指，疫情對中國經濟的影響是暫時的，對旅遊、餐飲、娛樂等服務業造成影響，延長假期推遲開工對工業生產和建築業產生一些衝擊，所以可能會對首季經濟造成擾動；但他認為疫情緩解後，經濟將會迅速企穩，並且前期推遲的消費和投資會釋放，產生補償性的恢復。

潘功勝亦強調，包括減息降準等工具的宏觀調控政策空間仍然十分充足，可以有效對沖疫情的影響，人行會認真分析，評估疫情影響，做好有關的政策準備。