恒指中午跌214點，收報27279點，成交金額528億元。美股沒有受到中國降低關稅消息大升，但也拒絕回落，股份走勢個別發展，後市料轉趨平穩。港股昨日大升後回吐，下跌股份近900隻跌勢偏全面，市焦點繼續落在小型科技股身上，新東方在線（1797）、金山軟件（3888）、金蝶（0268）及微盟（2013）全數大升。

宏觀形勢很適合炒作2、3線股份。一方面，疫情令中國經濟大幅放緩，首季GDP肯定無法「保六」，全年計也有很大風險，人行今年貨幣政策必定會是寬鬆甚至超寬鬆。經濟差大家都不買大型股份，但流動性充裕總得找地方安置，具備主題炒作的2、3線股就成了絕佳對象。大市急彈過後料進入悶局，小注怡情無妨。

金軟有幾個熱炒故事。集團分拆的金山辦公是內地主流的辦公室軟件，雖然盈利表現一般，經常彈出廣告也令用戶體驗一般，但市值卻超過1000億元人民幣。金軟持有28%，已差不多等於本身的市值。集團又準備分拆金山雲到美國上市。再加上近期炒作遠程辦工，升勢停不了。但金軟和金蝶已升至每隔幾年便一次的高位，北水持倉也略為減少，再加上藍燈籠網龍（0777）也起動，開始發出一些警告訊號，惟短線股價動力仍會頗強。

新東方本身是中國補習巨頭，停課料會令家長加強補習，但沒法外出下便只好報名在線班。當大家嘗試過後，便會有後續。最重要的是港股就只有這一隻，資金不斷湧入令升勢停不了。這些股份無法以技術和基本分析去研究，就是賭不賭，最大風險是疫情完結全國復課，屆時投資氣氛必定會受到影響。但如果大家都接受了網上補習，新東方也有頗大機會借疫情契機步入長期高增長階段。

張兆聰

明報首席評論員