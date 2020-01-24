港股連續反彈四日後，今日顯著回吐，最多跌過243點，低見27249點。恒指半日214點或0.78%，報27279點，成交金額528億元；國指跌106點或0.99%，報10658點。

友邦（1299）領跌大市，半日跌0.31%，報80.8元，拖低恒指38點。股王受壓，騰訊（0700）跌0.8%，收報396.8元。藍籌股中，九龍倉置業（1997）表現最好，升1.22%，收報41.55元；舜宇（2382）續弱，半日跌2.82%，收報127.4元，是跌幅最大的藍籌。

阿里健康（0241）公布，以80.75億元代價收購其母公司阿里巴巴（09988）之間接全資離岸控股公司Ali JK ZNS Limited，刺激該股上揚，半日收報11.7元，升0.69%；阿里巴巴半日偏軟，收報215.4元，跌0.92%。

醫藥股表現個別發展，中生製藥（1177）收報11.18元，跌0.89%；石藥集團（1093）收報19.4元，升0.21%；石四藥集團（2005）回吐，收報7.14元，跌3.64%；雙黃連概念股炒完，福森藥業（1652）收報5.61元，跌7.27%。

翠華（1314）公布，因應武漢肺炎疫情，公司設立危機處理委員會，全體董事局及高級管理層成員率先由2020年2月1日起減薪30%，為期3個月。該股半日跌逾半成，收報0.4元，跌5.88%。

莎莎國際（0178）昨日公布，新年期間港澳銷售大跌77%，中午收報1.43元，跌0.69%。

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