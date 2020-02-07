恒指昨升706點，收報27,493點，成交金額1317億元。美股續強勢，新藥瑞德韋西開始臨牀試驗，中方醫療團隊也陸續找到能抑制新形冠狀病毒的藥物，市場提前進入後疫情階段，資金由側重科技股轉為低殘的舊經濟股，周三晚道指大漲而納指一度倒跌，近期強勢的股份如微軟、亞馬遜、萬事達卡等都出現回吐。港股亦出現類似情况，但一下子反彈已有點雞犬皆升現象，短線很可能將出現阻力，昨日高位不容易升破。

市場憧憬新藥能對抗疫情，全球股市急升，而中國國務院昨日中午更宣布由下周五起，將美國約750億美元進口商品的加徵關稅減半，其中去年9月起已加徵10%關稅商品，稅率降至5%，而已加徵5%的就降至2.5%，消息刺激港股升幅擴大至逾700點。昨日表現最佳的股份，都是大家不大會買的股份，又或是一些受疫情影響最嚴重的。例如中移動（0941）升5.4%表現冠絕藍籌，排第2及第3的是中海油（0883）及中信股份（0267）、同樣升5%，而恒隆地產（0101）升4.9%排第4。受疫股中濠賭股升逾3%，中資航空股升約7%。

疫情未結束 反彈後仍波動

科技股仍以晶片股最強，華虹半導體（1347）升6%，騰訊（0700）在競價時段成功收在400元關口，阿里（9988）在216元至218元水平上落，美團（3690）則在101元水平牛皮。今市急升後，恒指已回升至農曆新年假期復市後的水平，與1月份高位相比仍有水位，但筆者覺得這是一個有點亢奮的水平，既憧憬經濟復蘇，全球央行又齊齊大放水，投資者爭相湧入股市。即使這兩個利因素仍在，但始終疫情尚未結束，投資者暫不會太進取，傾向高沽低吸後市會較波動。現在就看看恒指能否補回裂口。

昨日推介的同程藝龍（0780）雖然升近2.9%，但表現遠遜航空股，投資者對於低殘股似乎還是喜歡其有較多資產，感覺上較有安全感。從這個角度看，本地地產股也類近。接連受到社會運動和疫情衝擊，本港樓價確實開始下降，近期降幅約5%左右。而政府防疫政策和措施如此「神奇」，總之就任由明顯高危的內地人士來港，本港也因此進入社區爆發階段，未來2至4個星期情况會相當嚴峻。但一來這已廣為市場所知和預期，二來市民的衛生意識極強，基本上也足不出戶，暫時感染人數也相對較低。本地地產股多能守住過去半年低位，在受到社會運動和疫情的測試後，筆者傾向這有不小機會是見了低位，不容易失守，待疫情逐漸減退後，有條件反彈5%至10%，昨日也普遍升2%，與大市同步。

供不應求 樓價難大跌

退一步看，在供不應求下樓價很難大跌，一方面是土地本就不夠，而發展商也放慢發展速度。2019年私數全年落成數字僅13,643伙，較2018年大幅減少7325伙，最終只達全年目標20,415伙的66.8%。豪宅以至中高價物業或許有調整壓力，但剛需盤仍會有很強支持，跌幅不大可能超過10%。地產股股價卻多較資產淨值折讓達到50%甚至更多，充分反映悲觀情緒，股息率全部都有4厘至5厘，就算彈不起也能收息。以往經驗新地（0016）反彈力度較強，會是首選。

[張兆聰 還看今朝]