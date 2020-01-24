中國昨日調低對750億美元美國貨關稅稅率，利好美股氣氛， 三大指數齊破頂。但在武漢肺炎疫情陰霾下，港股ADR偏軟， 收報27322點，跌170點或0.6%。

個股ADR普遍低收。匯控（0005）ADR折合港元計收報57.61元，較本港收市價低0.29元；騰訊（0700）ADR收報399.25元，低0.75元；國壽（2628）ADR收報19.43元，低0.29元。

三桶油方面，中石化（0386）ADR收報4.23元，低0.04元；中海油（0883）ADR收報12.4元，低0.2元；中石油（0857）ADR收報3.49元，低0.04元。

電訊股方，中移動（0941）ADR收報66.93元，低0.22元；聯通（0762）ADR收報6.81元，無升跌。

焦點股份

港交所（0388）：傳因武漢肺炎疫情關係，多隻股份包括曠視科技、京東及百度或會押後來港IPO。

彭博報道指，匯控（0005）或計劃裁員改組，包括削減土耳其與阿曼的股票交易、拋售部門，甚至可能合併全球公司和投資銀行。

莎莎國際（0178）公布今年新春期間（1月25日至31日）港澳銷售數據。期內，香港及澳門未經審核之最新零售業務銷售表現遜色，較去年急挫76.9%，同店銷售亦下跌75.5%。