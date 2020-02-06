【武漢肺炎】香港快運取消逾80班往首爾、大阪等地的航班
文章日期：2020年2月6日 20:26
國泰航空（0293）旗下香港快運今宣布，取消部分2月12日至3月26日往來香港及首爾、大阪等地的航班，涉及逾80班航班。取消航班當中包括由2月12日起往來首爾的UO626、UO627航班；2月17日起往來大阪的UO836、UO837；來往長崎的UO830、UO831航班；以及往返石垣島的UO812、UO813航班。快運指，受影響乘客可免費更改出發日期，或更改為快運其他航線，或選擇申請全數退款。
衞生防護中心昨日公布本港再增3宗確診新型冠狀病毒個案，最新確診的56歲男病人曾於1月28日乘坐飛機從香港前往東京，並於2月1日乘坐香港快運航空UO651由東京返港，並於2月4日到瑪嘉烈醫院求醫並入院接受治療。
點選下列網址可查找受影響航班資訊：
https://www.hkexpress.com/zh-hk/your-trips/important-travel-notice-febmar/
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