從來沒有，從來都沒有改變過。

新型肺炎來襲，港府凡事慢半拍。對比去年下半年的勇武抗爭，林鄭政府似乎沒有從中汲取教訓，依然我行我素地以「擠牙膏」的方式來應對。先指高鐵免健康申報，到首宗個案由高鐵傳入，才要求提交申報表；到確診數字增加，才暫停來往武漢的航班和高鐵；再到內地疫情開始失控，才關閉高鐵及若干口岸；再到醫護罷工抗議，才再擴大封閉口岸數目及強制檢疫。每個舉措，都是先「瀨嘢」才作補救，而非防患於未然。記得去年林鄭的送中條例，先「暫緩」、再「壽終正寢」，最後才肯「撤回」嗎？只肯見步行步、不肯一步到位的手法，從來沒有改變過。

要應對疫症蔓延，切斷病源被視為最有效的方法，亦因此「封關」成為過去個多星期的爭議點。難得地，建制派竟然也有不少人支持封關，甚至連第一大黨也指不能將封關的可能性排除。有人說，肯定是建制在去年區選大敗，現時為了保住下半年的立會議席，率先與林鄭「割席」爭取民心。然而令人意外的，是身邊金融業的不少藍絲行家、朋友，似乎在封關問題上沒有「盲撐」林鄭。若果說黃藍之比，根據區選結果可作六四、七三之比；支持封關與不封關，非科學統計的體感比例，應該可達至八二、甚至九一之比！是藍絲良心發現？抑或在要緊關頭，香港人始終以香港人福祉為依歸？

別天真！記得藍絲的人物性格嗎？筆者在三個月前，曾經在本欄撰文《為何藍店買不爆？》，闡述藍絲的性格之一，就是凡事先想自己，會先計算潛在利益才去行事。憂慮勇武抗爭破壞社會穩定，從而令手持的資產價格貶值，又或覺得親中親共才可「攞著數」，在利益的前提下，藍絲當然會站在強權的一方。然而在武肺威脅下，藍絲也會去盤算自己的得失，又有甚麼比自己的生命更可貴？內地有錢，我當然想分一杯羹；但內地有病，卻千萬不要惹到我。也幸好藍絲有這種凡事先想自己的精神，才可達成黃藍We Connect，齊齊向林鄭拒絕封關說不。

以利益作為Bonding的關係，順風順水的時候，確實可以很強；不過當處於逆境、疫境時，同路人也難免會有離心。林鄭效忠的是中共政權，維持穩定、以強硬手段壓制反對聲音，是她的工作，亦是她的KPI。藍營以經濟利益為首要考慮，穩定環境才有利「搵錢」，目標一致，自然成為同一陣營。到現時疫症爆發，林鄭身處的位置，令她不得不先考慮中共，才去顧及港人；即使為內地分流病人、為權貴留下缺口逃亡、將懲教口罩北上奉獻是陰謀論、假消息，堅拒封關的決定，明顯與專家意見、多數民意背道而馳。藍營就算如何愛財，也要先保命，才有賺錢的機會；目標不再一致，自然要分道揚鑣。當然，林鄭或許根本沒有封關的權力，就算有，她亦未必敢。

「凡事先想自己」的基因，亦解釋了撇除大型連鎖店及藥房外，為何有口罩賣、有口罩派的店舖，通常都是黃店。齊心抗疫，是推動店舖利用自己的採購網絡，尋找口罩提供給港人使用的動力。像某生活百貨店，盡力採購原本沒有涉足的口罩產品，但需求太大而供應有限，竟然被未能成功買到的消費者指罵，連預留口罩予醫療及前線紀錄部隊，也被人質疑涉嫌賄賂。又像某台灣食店，自費免費派口罩，反被拿不到的人指摘安排混亂，甚至是「呃人」，但人家是免費派發，又呃了些甚麼？人心惶惶，但依然決定以合理價出售全城瘋搶的口罩、甚至免費派發，這是黃店的風範。

相對而言，我不相信藍店找不到口罩供應，別忘記藍營的組成部分，有一群是如「收成波」般具經濟能力及社會地位的人，不少都是從商。縱使口罩確實供不應求，但要找肯定找到。然而有沒有藍店有過派口罩的義舉？不肯定完全沒有，但Coverage肯定沒有黃店的多。大膽套入藍絲「凡事先想自己」的性格去假設，很容易就會得出一個結論 ─ 保住自己的命，肯定被保住別人的命重要，人命攸關，我有口罩，為甚麼要拿出來和你分享？更遑論去免費派發？怎知道今次疫情會有多嚴重？戴口罩的日子會有多長？我寧願囤貨，也不願意拿出來；就算拿出來，我為甚麼要用合理價發售？人為財死，為甚麼不趁機會去「搵返一筆」？

明白了整個思想套路，就會明白到「為何藍店不派罩」，情況如同「為何藍店買不爆」一樣，不過這是個因果關係。藍絲不會如黃絲般去「懲罰」黃店，因為中產藍絲不屑去光顧與自己身份不配的非高端藍店，基層藍絲在消費上只著眼價格，以符合「凡事先想自己」的綱領。藍店以利益為首，想賺盡顧客手上的每分每毫，同樣是「凡事先想自己」。不能說他們是自私，因為自私是人類的本性，但在計算得失後才去採取行動，結果便會作出了金錢凌駕所有的理性行為。藍店未必以顧客為先，當他們需要支持時，藍絲也沒有必定支持他們的義務。

再去討伐這個政府有多荒誕，似乎是無意義的舉動，因為強權首長會曲解別人的建議為「脅逼」，並為了不讓別人「得逞」，而去堅守人人都話錯誤、只有自己認為是對的立場。可悲嗎？或許這樣一個政權，仍然有信徒盲目支持，才是最可悲吧！

羅仕揚

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