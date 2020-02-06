據彭博報道指，匯控（0005）計劃在投資者興旺的情況下，進行十年來的第三次大修。據知情人士透露，匯豐的待辦事項清單或包括削減土耳其與阿曼的股票交易、拋售部門，甚至可能合併全球公司和投資銀行。

該報道指，過去十年匯豐在20多個國家及地區減少業務，並於去年將其法國銀行破產，估計或將考慮再次裁員，知情人士指德國以及土耳其和阿曼等或是其中目標。傑富瑞國際（Jefferies）分析師Joseph Dickerson表示，預計有23.7萬員工將被削減，為匯豐減約40億美元，將有更多資金擠出亞洲，是匯豐90％的利潤來源。

該報道又指，目前匯豐最大的市場正遭受一系列危機的衝擊，包括前殖民地的民主抗議和中國內地的新型冠狀病毒。而匯控主席Mark Tucker曾於上月底的演講上提到，中國將向外國公司及投資者開放市場，認為未來數年中國會繼續增加地緣政治和經濟影響力。

美國著名資金管理人Steve Eisman表示，他正沽空匯豐銀行及渣打銀行，因為他們均面臨香港經濟下滑的風險，但由於地域擴張未能如願以償，因此估計匯豐很大可能加倍擴大對亞洲市場的投資。

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