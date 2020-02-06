中銀香港（2388）公布，受武漢肺炎影響的個人或公司客戶，可申請「還息不還本」最多12個月。金管局表示，歡迎以上措施，銀行應參照《香港個人財務困難處理守則》及《香港企業財務困難處理守則》，對因新型冠狀病毒而面對財政困難的客戶抱支持態度，在符合審慎風險管理原則的情況下，積極考慮該等借款人提出有關臨時紓緩安排的要求。

【武漢肺炎】中銀香港推按揭「還息不還本」可申請最多12個月

金管局指，有部分銀行通知局方計劃推出臨時紓緩措施，協助客戶渡過目前困境。有關措施包括容許住宅及商業按揭貸款暫緩償還本金、減免信用卡借款費用及重組企業貸款還款期等。銀行應向相關職員清楚交代有關政策，以能按一致方式對待客戶，並要確保客戶在有需要時能聯絡相關職員以商討其財政狀況。

不少銀行在2008年容許客戶按揭貸款在兩至三年內只還利息不還本金，金管局在曾年3月曾發出公告，要求銀行不得實行以上做法。

記者：歐陽偉昉

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