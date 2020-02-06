中銀香港（2388）公布，為紓緩受疫情影響，由即日起至2020年6月30日，客戶可申請物業按揭貸款「還息不還本」安排。可申請者包括但不限於從事或受僱於零售、餐飲、運輸、旅遊酒店、娛樂服務等行業，每月供款壓力較嚴重的現有個人及工商客戶，於該行供款1年或以上，且過去12個月還款紀錄正常的按揭客戶，期滿後可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月無須償還本金，方便客戶靈活調動資金，亦不會收取客戶有關申請的手續費

最近澳門銀行公會周一亦公布，得到金融管理局的支持及鼓勵，容許銀行基於自身的風險承受能力，向受影響的客戶提供便利，允許以物業按揭分期付款的本地貸款客戶，包括個人客戶、商戶和公司客戶，在最長期限的六個月內，僅向銀行繳付利息，但暫停償還本金。

此外，中銀亦公布推出「中小企抗疫專項貸款計劃」。為支援中小企應對疫情，由即日起至2020年6月30日，該行將為符合貸款條件的客戶提供綠色審批通道，安排特快貸款審批。客戶無須提供任何抵押品，最快可於1日內完成審批，3日內落實提款。該計劃提供特優利率，免貸款手續費，貸款金額最高為港幣200萬元，還款期長達60個月。

此外，該行繼續透過「中小企融資擔保計劃(SFGS)」或「中小企業信貸保證計劃(SGS)」為中小企客戶提供適切的支援，經該行參加 SFGS 或 SGS 項下貸款可申請「還息不還本」6個月，期滿後客戶可申請續期一次，即最多12個月無須償還本金。經該行新申請參與SFGS及SGS的貸款客戶，可享免貸款手續費及開立賬戶手續費；而新申請SFGS貸款的客戶可獲擔保費回贈，上限港幣10萬元。

為配合社區防疫工作，中銀香港亦推出多項電子服務費用優惠，方便客戶使用手機、網上及電話銀行等電子渠道辦理交易。此外，在目前非常時期，客戶如因特殊情況未能依時償還按揭、私人貸款及信用卡貸款，可向該行申請豁免相關罰息、利息及逾期還款手續費。