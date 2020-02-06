電動車廠特斯拉（Tesla）警告內地疫情令上海廠房復工時間延至本月10日，並使原定春節後2月初的Model 3新車交付暫緩，令特斯拉昨股價急挫17%至734.7美元，較周二所創的968.99美元高位回落24%，不過其股價仍較上周三收市公布業績時的股價高出逾25%。特斯拉上周公布連續兩季錄得盈利， 並創單季交付量紀錄，料受上海廠房的產量推動，2020年全年交付量可按年大增36%，刺激其股價連日上漲。

特斯拉在上海投資20億美元的超級工廠，被視為特斯拉業務全球擴張計劃的重要部分，其去年10月起開始運作，首批中國製造的Model 3已於去年底交付，被視為特斯拉的重要里程。不過在亞洲設廠的主要汽車製造商透露，內地近期疫情爆發對供應鏈產生負面影響。全球第五大汽車製造商現代汽車（Hyundai）表示，因為其中國製造的零件用盡，已關閉在韓國的所有廠房，希望下周初可以恢復生產。日產、豐田、本田和福特等主要汽車製造商也暫停了在中國的業務。飛機製造商也關閉了內地的廠房。空巴延長關閉天津的廠房。在內地生產直升機引擎和飛機零件的法國賽峰（Safran）表示，內地業務將暫停至周一。

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