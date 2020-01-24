【港股收市】港股全日升706點 成交較昨日縮減 中移動藍籌最強
文章日期：2020年2月6日 16:27
港股反彈，午後升幅擴大，一度高重上27600點水平，高見27608點，最多升821點。全日收報27493點，上升706點或2.64%，成交金額1317億元，較上日減少1.54%；國指升270點或2.58%，報10764點。
50隻藍籌全線上升，中移動（0941）升5.42%，收報67.15元，是升幅最大的藍籌，也是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點。 舜宇（2382）升幅最少，僅升0.08%，收報131.1元。
武漢肺炎影響減少航班班次，但航空股仍向上。國航（0753）收報6.66元，升3.26%；南航（1055）收報4.53元，升4.14%；東航（0670）收報3.64元，升4.6%；國泰（0293）收報10.44元，升2.76%。
濠賭股回升，新濠國際發展（0200）收報17.76元，升4.84%；永利澳門（1128）收報17.7元，升4.61%；銀河娛樂（0027）收報55元，升3.97%；金沙中國（1928）收報39元，升3.45%。
中央下發一號文件，繼續強調「全面小康」，內銀內險內房股炒上，工行（1398）升2.62%，收報5.48元；中行（3988）升2.28%，收報3.14元；平保（2318）升2.28%，收報92元；中人壽（2628）升3.35%，收報19.72元；潤地（1109）升3.68%，收報35.25元；碧桂園（2007）升2.17%，收報10.38元；中海外（0688）升4.39%，收報27.35元。
物業管理股亦炒上，鑫苑服務（1895）收報1.3元，升3.17%；新城悅（1755）收報14.62元，升3.84%；奧園健康（3662）收報6.08元，升3.4%；雅生活服務（3319）收報30.05元，升2.56%。
本港市民搶日用品、口罩、消毒品，香港電視（1137）收報5.2元，升8.79%；日清食品（1475）收報7.01元，升3.09%；維他奶（0345）收報29.5元，升1.03%；金源米業（0677）收報0.67元，升3.08%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.5元，升5.26%。
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