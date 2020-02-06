根據CNBC報道指，在2008年尾被揭發開發龐氏騙局並正在服刑的伯納德馬多夫（Bernie Madoff）（下稱馬道夫），於本周三尋求批准假釋就醫，醫治末期腎病，若假釋獲批，他會到一願意受護及照顧他的友人處居住，渡過餘生，但是當中沒有透露其友好的身份。他現年81歲，並在北卡羅萊納州服刑，刑期長達150年。

此前，馬多夫曾經於去年向美國總統特朗普提出請求削減刑期，前後維時7個月。在本周三，代表馬道夫的律師提交法律文件顯示，馬多夫的生命只餘18個月，並正受若干嚴重病症困擾，包括心血管及過慮症等影響。他更向《華盛頓郵報》於周三見報的報道透露：「自己的病患已經到了末期」，並指出自己已無藥可治，並謂前後已經服刑11年，已經承受了痛苦。

據馬多夫的律師Brandon Sample入稟美國曼克頓的地方法院顯示：「馬多夫並沒有對其所犯嚴重罪行作出異議，亦無意尋求受害人去減輕罪孽，並且已表達對所犯下罪行悔咎」，今次他們引用較早前過身的WorldCom首席執行官Beranard Ebbers，在因為犯下史上最大會計詐騙案而在馬多夫被判刑的同一法庭，判刑25年，最終在去年12月獲假釋，並在剛過去的周日去世的案例，為馬多夫尋求假釋。Sample又透露，在去年夏季馬多夫已經遷往北卡羅萊納的Butner聯邦醫療中心監獄內接受寧養照護，並且拒絕透析治療，日常生活亦只能使用輪椅。美國監獄當局亦確認，基於馬多夫的末期腎病關係，符合減刑條件，但是最終在去年12月5日發信稱，按照馬多夫所犯罪行性質及情況，認為提早假釋會有如降低其所犯罪行的嚴重程度，因此拒絕釋放。Sample說，若然他獲假釋，馬多夫會透過社會保障及醫護計劃取得財務支持，並且回到社區接受寧養照護，會更有效率及合符時宜，亦對監獄制度減少負荷。

曾經對馬多夫作出檢控的紐約南律政處、負責為受害者討回被騙款項的馬多夫信託，及馬多夫妻子Ruth Madoff的代表律師，均對馬多夫提出提早假釋，拒予評論。馬多夫信託至今已為馬多夫的客戶謝回143億美元，已超過受害人追討款項的75%水平。

不過，被馬道夫詐騙的其中一名受害者Gregg Felsen接受訪問時明言，不會對曾經蠶食了自己積蓄的詐騙者施以同情，並反問：「他說已經到末期，我才被終極被毀，他破壞了很多人的生活，及因此帶來永久的改變，不值得作出寬免」。在經歷超過10年監禁，現時其生命又只餘18個月，馬道夫正謙卑地向法庭尋求憐憫。

馬道夫是因為被揭發，透還旗下位於紐約的伯納德馬道夫投資服務公司，營運史上最大型的龐氏騙局，詐騙投資者數以十億美元計美金而被捕。他在2009年就其在過去數十年詐騙上千投資者，承認11項控罪。